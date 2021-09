Damit das Wasser nicht versiegt

Im Hitzesommer 2019 hätten die Haushalte in Herringhausen beinahe auf dem Trockenen gesessen. Es sei Spitz auf Knopf gewesen, sagt Herfords Stadtwerke-Chef Oliver Daun. Damit das Trinkwasser nicht wieder so knapp wird, soll ein neuer Hochbehälter gebaut werden – und zwar mitten auf einem Acker.

Gestiegener Verbrauch, längere Hitze: Stadtwerke planen neuen Speicher auf Acker in Herford

Am Mittwochabend stellte Daun das bis zu zehn Millionen Euro teure Projekt – die genaue Summe steht noch nicht fest – vor Ort vor. Vor Ort, damit ist die Straße Am Wasserturm gemeint, ein Stichweg, der von der Engerstraße in ein Wohngebiet und dann ins Grüne führt.