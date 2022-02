Damit der Alltag leichter wird

Die Fastenzeit als urchristliche Tradition ist längst in der heutigen Zeit angekommen. Begriffe wie Heilfasten und Internetfasten stehen für Entschleunigung und Gesundheitsförderung durch bewussten Verzicht auf Gewohntes.

KEFB Paderborn bietet Fastenkurse für Familien und Paare im Bezug auf Stress, Müll, Streit und Medien an

Dass Fasten auch in Familien immer häufiger diskutiert und praktiziert wird, war für die Katholische Erwachsenen- und Familienbildung (KEFB) Ostwestfalen ein Grund, dieses Thema in ihren Kurskalender aufzunehmen. Entstanden ist eine Kursreihe, die sich an der deutschlandweiten Aktion „7 Wochen leichter“ orientiert. Im März stehen die Kurse für Familien und Paare sowie ein Familientag mit Workshops auf der Agenda.

„Wir thematisieren das Fasten im Bezug auf Stress, Müll, Streit und Medien“, sagt Anne Jungkamp, Familienbildnerin der KEFB Paderborn. „Im Rahmen unserer Veranstaltungen geben wir Familien ganz praktische Tipps und Ideen, damit ihr Alltag leichter wird.“

Für Interessierte gibt es im Vorfeld eine gute Nachricht: Das Angebot ist aufgrund von Zuschüssen des Landes NRW und des Erzbistums Paderborn für die Teilnehmer kostenfrei.

„Die sieben Wochen Fastenzeit verstehen wir mit unserem Angebot als zeitlich begrenzten Experimentierraum“, sagt Astrid Fichtner-Wienhues, Stellvertretende Leiterin der KEFB in Paderborn und Bildungsreferentin. „Allerdings würde es uns freuen, wenn die gegebenen Impulse eine Veränderung im Verhalten und damit eine Nachhaltigkeit bewirken würden. Das Stichwort lautet dabei ‚Weniger kann mehr sein‘.“

Zentraler Bestandteil ist ein Workshop-Nachmittag am 5. März von 14 bis 17 Uhr in der KEFB, Giersmauer 21 in Paderborn, für Kinder und Eltern. „Hier können die Teilnehmer die Inhalte selbst mitbestimmen und ganz viel ausprobieren“, sagt die KEFB-Bildungsreferentin Julia Engels.

„Wer an dem Tag keine Zeit hat oder als Vertiefung einen Halbzeitcheck wünscht, kann für ergänzende Impulse und Workshops am 25. März von 16 bis 18.15 Uhr vorbeikommen.“ An beiden Terminen werden Workshops zu den Themen Stressfasten, Müllfasten, Streitfasten und Medienfasten angeboten.

Es wird um eine Anmeldung bei der KEFB Ostwestfalen gebeten: https://www.kefb.de/ostwestfalen.

Informationen gibt es auch telefonisch unter der Nummer 05251/68985833 beziehungsweise per E-Mail an anne.jungkamp@kefb.de.