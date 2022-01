Damit es am Blotenberg keine nassen Füße gibt

Man kennt es aus gut erhaltenen mittelalterlichen Städten, in denen es noch keine Kanalisation gab. Da floss Schmutz- und Regenwasser in einer gepflasterten Rinne in der Straßenmitte ab. Ein Prinzip, das auch im künftigen Wohnquartier Blotenberg angewendet werden soll. Das Gefälle im Gelände macht es nötig, die gesamte Erschließung „wird dadurch etwas komplexer“, wie es Veronika Becker, Niederlassungsleiterin im Planungsbüro Bockermann/Fritze, ausdrückte. Mit anderen Worten: Es wird aufwendiger und teurer als in einem „normalen“ Wohngebiet.

Das fängt schon beim Straßenbau an, den die Planerin am Montagabend im Betriebsausschuss gemeinsam mit der Entwässerungsplanung vorgestellt hat. Damit Regenwasser nicht unkontrolliert in tiefer gelegene Grundstücke schwappt, werden die Fahrbahnen zur Mitte hin geneigt, um hier die schon angesprochene Rinne bilden zu können, von der das Wasser in den Regenwasserkanal abgeleitet wird. In einigen Bereichen werden dazu außerdem Schutzmulden neben der Straße angelegt. Außerdem sind wegen des Gefälles – an steilen Stellen bis zu sieben Prozent – Einschnitte ins Gelände ebenso notwendig wie Anschüttungen, um die Verkehrsflächen im Querprofil einigermaßen in der Waage zu halten.