Damit Kinder gesund groß werden

Die Gesundheit wird in den städtischen Kindertagesstätten Drachenburg, BaLi-Zwerge und der Kita Kirsperbaumweg großgeschrieben. Und deshalb auch beteiligen sich die drei Einrichtungen am Präventionsprojekt der Allgemeinen Ortskrankenkasse (AOK), „Jolinchen Kids – Fit und gesund in der Kita“.

Präventionsprojekt „Jolinchen Kids“ in drei städtischen Kitas in Bad Lippspringe gestartet

Am 16. August begann das Projekt bereits in der Kita Kirsperbaumweg. Die Schulungen in der Kita Drachenburg sind für den 3. Januar 2022 geplant. Seit 2014 bietet die AOK Nordwest das Präventionsprogramm an.