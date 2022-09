Damit Menschen sich wohlfühlen

Heimatpreise des Landes NRW in Schloß Holte-Stukenbrock an das St.-Johannes-Blasorchester, den Heideverein Sende und die Nachbarschaft am Lippstädter Weg verliehen

Platz 1, dotiert mit 2500 Euro, geht an das St.-Johannes-Blasorchester Stukenbrock, Platz 2 (1500 Euro) an den Heideverein Sende und Platz 3 (1000 Euro) geht an die Nachbarschaft am Lippstädter Weg 74 bis 94, die auf einem Pufferstreifen eine Streuobstwiese angepflanzt hat. Die Verleihung wurde vom Bläserquartett mit Christoph Leo, Bosco Pohontsch, Harald Hörtlacker und Daniel Reichert begleitet. „Den Begriff Heimat kann man vielfältig definieren. Das sorgt immer für Diskussionen. Sie alle leisten viel dafür, dass sich die Menschen in unserer Stadt wohlfühlen“, so Erichlandwehr.