Damit sich Geschichte nicht wiederholt

„Weg der Erinnerung“ in Lübbecke mit vielen Teilnehmern – Kranzniederlegung am Platz der Synagoge

Lübbecke

„Wir haben die Pflicht, dass sich Geschichte nicht wiederholt.“ Dieser Satz, oft ausgesprochen, aber nicht oft genug in die Tat umgesetzt, fiel fast am Ende des „Weges der Erinnerung“. Er hätte nicht besser zusammenfassen können, was vielen Teilnehmern während der Veranstaltung durch den Kopf gegangen sein dürfte.

Von Stefan Lind