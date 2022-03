Damit Werther wieder aufblüht

Werther

Die Sonne lacht seit Wochen vom Himmel, und endlich lässt auch Corona wieder ein „Frühlingserwachen“ zu, wie es in Werther Tradition hat. Nach drei Jahren lädt die Werbegemeinschaft am ersten April-Wochenende wieder zum verkaufsoffenen Sonntag. Am 3. April verwandelt sich die Innenstadt damit in eine Flaniermeile.

Von Margit Brand