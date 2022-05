Damm hält – Brief an Bürgermeister

Herford

Der kleine Damm, den rund 30 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr am Montag auf einem Acker am Bünder Fußweg aufgeschüttet haben, hat gehalten. Nachdem sich am Freitag, 20. Mai, nach heftigen Regengüssen eine Schlammmasse vom Acker aus in Bewegung gesetzt hatte und in Wohnungen und Keller am Bünder Fußweg gelaufen war, konnte durch die Wand aus Sandsäcken weiterer Schaden verhindert werden.

Von Ralf Meistes