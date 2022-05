Concordia Bellersen geht auf große Musik-Fahrt

Um etwas Werbung für das Musizieren zu machen und endlich in großer Runde wieder fröhlich zu Singen, bietet der Verein Concordia Bellersen gemeinsam mit befreundeten Musiziergemeinschaften allen Interessierten eine Dampferfahrt auf der Weser mit Musik und Gesang an.

Mit fröhlichen Liedern, Blasmusik, Bier vom Fass, Getränken und gegrillter Bratwurst an Bord geht es von Bad Karlshafen nach Corvey.

Die MS Höxter ist komplett für Freundinnen und Freunden der Musica reserviert. Der Chor wird Unterhaltsames vom Shanty, über das Weserlied bis hin zu Popsongs anstimmen.

Ein Liedblatt mit den schönsten Liedern von Hoffmann von Fallersleben, der in Corvey lebte und die Nationalhymne dichtete, ist auch vorbereitet. Die „Fröhliche Runde“ der Oberwälder Blaskapelle wird zünftige Musik zum Frühschoppen an Bord spielen.

Nach der Dampferfahrt besteht die Gelegenheit zur Besichtigung von Schloss und Kirche Corvey und zum Kaffeetrinken im Schlossrestaurant.

Die MS Höxter legt in Bad Karlshafen am Schiffsanleger am Sonntag, 22. Mai, um 10 Uhr ab. Parkmöglichkeiten sind vorhanden. Für die Rückfahrt von Corvey gegen 15 Uhr nach Bad Karlshafen wird ein Shuttlebus eingesetzt.

Es besteht aber auch die Möglichkeit, sich den Singenden aus Bellersen anzuschließen und mit dem Bus um 8.30 Uhr ab Buswendeplatz Bellersen, nach Bad Karlshafen zu fahren. Der Bus wird alle Mitfahrer auch wieder nach Bellersen gegen 15.30 Uhr ab Corvey zurückbringen.

Die Teilnahmegebühr für die Schifffahrt mit Imbiss beträgt 40 Euro, die Busgebühr für die Fahrt ab Bellersen beträgt 5 Euro für die Gäste.

Um planen zu können, bittet der Vorstand der Concordia um baldige Anmeldung bei Alois Gehlen, Telefon 05276/1529 oder per E-Mail an: post@concordia-bellersen.de