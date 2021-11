Danijel wird wohl ein Herforder

Herford

Am Donnerstag und am Freitag stand/steht er an der Braker Straße unweit der Grundschule, am Wochenende wird er noch einmal seinen Dienst an der Elverdisser Straße vor dem Altenheim verrichten: Auch wenn Danijels Tage gezählt sind, zeichnet sich ab: Er hat in Herford wohl eine Zukunft.

Von Moritz Winde