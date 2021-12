Dank an einen „Unterschied-Spieler“

40 geladene Weggefährten im Haus des Gastes, leckere Häppchen von den Landfrauen, dazu eine wohlabgestimmte Rednerliste und ein Bürgermeister als Moderator: Preußisch Oldendorf hat am Freitagabend dem langjährigen Touristikleiter Christian Streich auch unter Einhaltung der geltenden Corona-Vorschriften einen würdigen Abschied bereitet.

Der eingespielte Vangelis-Song „Conquest of Paradise“, als Einlauflied von Henry Maske bekannt, machte gleich zu Beginn klar: Dies ist ein besonderer Moment für einen besonderen Mitarbeiter, Kollegen, Weggefährten und Freund. Denn in fast 50 Jahren im öffentlichen Dienst, davon 40 Jahre in der Preußisch Oldendorfer Stadtverwaltung, haben sich viele enge Beziehungen und Freundschaften entwickelt.