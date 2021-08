Dank Hilfe selbstbestimmt leben

Warburg

In Deutschland stehen 1,2 Millionen Menschen unter rechtlicher Betreuung. 2755 lebten im Jahr 2020 im Kreis Höxter. Einer von ihnen ist Martin F. Er wird vom Sozialdienst katholischer Frauen in Warburg betreut.Der SkF begleitet aktuell 115 ehrenamtliche Betreuer, die 193 ehrenamtliche Betreuungen führen. Zum 90-jährigen Bestehen des SkF stellt das WESTFALEN-BLATT die Dienste des Vereins in einer Serie vor.

Von Verena Schäfers-Michels