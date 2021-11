„Danke für die Zeit, die Sie geben“

Vlotho

In festlichem Rahmen bei Kaffee und Kuchen hat die Stadt Vlotho am Donnerstag die Bürgerpreise der Stadt Vlotho an verdiente Ehrenamtliche verliehen. Der Gruppenpreis ging an den Vlothoer Verein für Flüchtlinge. Die Einzelauszeichnung erhielt Manfred Jarmuzewski, der sich als ehrenamtlicher Müllsammler um das Stadtbild verdient gemacht hat.

Von Joachim Burek