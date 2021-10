Danke sagen auch ohne Fest

Immer wieder drehen die Kinder mit ihren kleinen Traktoren und Kettcars auf dem Hof Füchtemeier ihre Runden und haben Spaß. „Eigentlich ist es die Zeit, in der unser Vorbereitungsteam zum Liemker Erntedankfest alle Hände voll zu tun hat und jede Menge Vorfreude genießen darf. Das fehlt uns allen schon sehr“, sagt Christiane Füchtemeier stellvertretend für die Gruppe.

Schon mehrfach wurde auf dem Hof der Familie an der Kaunitzer Straße die beeindruckende Erntekrone, die traditionell vom Schützenpaar beim Festgottesdienst in die Kirche gebracht wird, gebunden. In diesem Jahr musste alles bereits zum zweiten Mal ausfallen. „Aber für alle Fälle hätten wir noch eine ältere, dennoch gut erhaltene Erntekrone parat gehabt“, sagt Christoph Füchtemeier.