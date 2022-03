„Dann rasen sie woanders“

Herford

Die Polizei habe in den Tagen zuvor auf Anrufe besorgter Bürger nicht reagiert. Eine sichtbare Präsenz an der Oberen Talstraße in Hiddenhausen-Oetinghausen hätte den tödlichen Unfall vom späten Dienstagabend verhindern können. Diese Vorwürfe weist Landrat Jürgen Müller in seiner Funktion als Chef der Kreispolizeibehörde entschieden zurück.

Von Bernd Bexte