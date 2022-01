Darum hängt ein Sicherheitsnetz im Ratssaal

Wie berichtet, war in der Nacht auf den 23. September 2021 ein Metallwürfel von der Decke in die Tiefe gestürzt und an einem Platz, an dem in politischen Sitzungen normalerweise Mitglieder der Stadtverwaltung sitzen, eingeschlagen. Der Edelstahlquader hatten einen Tisch beschädigt. Nur wenige Stunden später hätte in dem Saal die September-Sitzung des Verkehrsausschusses stattfinden sollen. Der große Raum wurde aber umgehend gesperrt – und ist es auch immer noch. Der Umstand führte seinerzeit zu dem Novum, dass der Fachausschuss im Treppenhaus des Rathauses tagen musste. Politische Entscheidungen mussten zwischen Fahrstuhl und Deko-Pflanzen getroffen werden.

