Darum ist die Inzidenz in Marienmünster so hoch

Bürgermeister Josef Suermann äußert sich zu den Gründen für das Ausbruchsgeschehen: „Man kann feststellen, dass keine Hotspots oder Verursacher auszumachen sind. In manchen Fällen waren es Schüler, die den Virus aus der Schule mit nach Hause gebracht haben, in anderen Fällen steckte man sich bei der Arbeit oder beim Sport an. Wir haben also ein diffuses Geschehen ohne Hauptverursacher.“

MEHR ZUM THEMA Sieben-Tages-Inzidenz im Kreis Höxter steuert auf 200 zu Marienmünster durchbricht 500er-Marke

Der Bürgermeister appelliert eindringlich an alle bisher nicht geimpften Personen: „Lassen Sie sich impfen! Nur ein ‚schlechtes Bauchgefühl‘ kann nicht der Grund dafür sein, dass Sie nicht dazu beitragen wollen, unsere Gesellschaft zu schützen.“ Um das Testangebot zu steigern, steht die Stadt mit Apotheker Michael Mattis von der Amts-Apotheke im Gespräch. Kurzfristig soll ein zusätzliches Testangebot im Haus des Gastes geschaffen werden. Was im Moment dazu fehlt, ist Personal. Suermann: „Wer einen medizinischen oder pflegerischen Hintergrund hat und gerne für einige Stunden in der Woche auf 450 Euro-Basis in einer Teststation mitarbeiten möchte, melde sich bitte direkt in der Amts-Apotheke unter Telefon 05276/1070.“