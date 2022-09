Darum leuchten die Straßenlaternen manchmal tagsüber

Donnerstagmorgen vergangener Woche: Es ist kurz vor 10 Uhr, der Himmel ist blau, die Lufttemperatur beträgt 24 Grad – und sämtliche Straßenlaternen in der Bünder City strahlen mit der Sonne um die Wette. „Muss das denn sein, wo doch alle in dieser Zeit Energie sparen müssen?“, wendet sich ein Leser an das WESTFALEN-BLATT.

Und der Mann soll an diesem Tag nicht der Einzige bleiben, der sich über die noch am frühen Vormittag eingeschalteten Laternen wundert. Ein anderer Bünder schreibt per Mail an die Redaktion: „Straßenbeleuchtung um diese Zeit – ist das denn noch zeitgemäß?“ Später meldet sich dann noch eine Frau aus Dünne, die beobachtet haben will, dass die Lampen an den Fahrbahnrändern bereits am späten Nachmittag angeschaltet wurden: „Also noch weit vor Sonnenuntergang! Das ist doch unnütz vergeudeter Strom.“