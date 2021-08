Das alte Palais hat die Würde zurück

Das schönste Barockhaus in Höxter steht in der Corbiestraße 20. Die Fassadensanierung des Erbmarschallhofes ist beendet, die inneren Renovierungs- und Umgestaltungsmaßnahmen laufen weiter. Wohnungen und Büros soll das stadtbildprägende Gebäude bald beherbergen.

Der Erbmarschallhof in der Corbiestraße in Höxter präsentiert sich als gelungenes Beispiel, wie man einem alten Haus seine Würde zurück gibt. „Wie ein barocker Landsitz mitten in der Stadt“ nannte ein Tourist das Anwesen, das Eigentümer Dr. Carsten Stender mit viel Liebe zum Detail und zum Denkmalschutz renoviert. Am Freitag stellte Stender (49), der 1991 am KWG sein Abitur ablegte und der heute als Ministerialdirektor im Bundesarbeitsministerium bei Minister Hubertus Heil als einer der führenden Köpfe gilt, die Sanierung vor.