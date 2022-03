Das Ankommen leichter machen

Eigene Erlebnisse als Motivation zum Helfen: Ehrenamtliche unterstützen in Büren Ukraine-Flüchtlinge

Jetzt gilt es, die vielen Flüchtlinge aus der Ukraine, in den Kommunen zu integrieren.

Vier Jahre war Roozbeh Farbod alt, als seine Familie aus dem Iran nach Deutschland fliehen musste. „Wir haben zuerst in Zelten geschlafen, später dann in größeren Gemeinschaftzelten. Die Bettwäsche war aus Plastikfolie“, erinnert er sich. Es blieb nicht bei den Zelten. Doch jahrelang sei die Familie von einer kasernenartigen Gemeinschaftsunterkunft zur nächsten geschoben worden, keine davon ein Ort, an dem sie im neuen Leben ankommen konnte. Seine gesamte Kindheit, blickt Farbod zurück, sei überschattet gewesen.