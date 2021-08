Das Beste aus beiden Welten

Was hätten Rolf Döring und sein Bruder Hans nur gesagt, wenn sie heute – 75 Jahre nach Gründung ihres „Büros für Funktechnik“ in Chemnitz – eines der vier Geschäfte von Expert Döring in Löhne-Mennighüffen, Lübbecke, Herford oder Bad Salzuflen betreten würden?

Firmenchef Rainer Döring ist sicher, dass Onkel und Vater, beide schon in den 1980er Jahren verstorben, sich sehr freuen würden. So wie seine Vorfahren, die 1948 in den Westen, nach Löhne-Mennighüffen, umsiedelten, positiv nach vorn blickten, so bezeichnet sich auch Rainer Döring als Optimist: Auch wenn der Trend zum Einkauf im Netz gehe, glaube er an die Zukunft des „Erlebniskaufs im Handel“.