Das Beste aus der Situation gemacht

Salzkottener Martinimarkt mit 60 Fahrgeschäften, Ständen und Hütten lockt viele Besucher an

Salzkotten

Das Salzkottener Martinifest wartete in seiner 71. Ausführung mit vielen Veränderungen auf bei Rahmenbedingungen, Eröffnungs-Location, Fahrgeschäften und ganz anderem Festplatz. Doch bei all den Neuerungen: der Kern von Martini blieb erhalten. Das Martinsspiel, die Stutenkerle, das gastliche Dorf und viel Tradition blieben bewahrt. Grund der Veränderungen sind die Bauarbeiten am neuen Rathaus und die damit verbundenen Einschränkungen auf dem gewohnten Festgelände.

Von Hans Büttner