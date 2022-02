„Das Beste im Westen ist sein Osten!“

Kreis Höxter

Nora Wieners will für die SPD in den NRW- Landtag. Sie ist jetzt in das ostwestfälisch-lippische sozialdemokratische Spitzentrio für die Landtagswahl im Mai gewählt worden. Die SPD-Regionalkonferenz hat die 29-jährige Kandidatin aus dem Kreis Höxter auf Platz 3 der OWL-Liste gesetzt. Wo Wieners am Ende auf der SPD-Landesliste stehen wird, das muss noch ein SPD-Landesparteitag entscheiden.