Das blühende Paradies

Ökologische und insektenfreundliche Gärten, Balkone, Vorgärten und Terrassen in Brakel werden prämiert

Brakel

Blühwiesen in privater und öffentlicher Hand sollen dafür sorgen, das Brakel wieder etwas mehr aufblüht und den Insekten Insekten Nahrung bietet. Alle Gartenbesitzer in Brakel und den Ortschaften können bis Ende Juni 2023 an einem Wettbewerb teilnehmen.

Von Reinhold Budde