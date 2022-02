Das Boot der Kirche im Gegenwind

Superintendent Walter Hempelmann (links) begrüßt die Ratsvorsitzende der EKD, Annette Kurschus. Die musikalische Leitung des Gottesdienstes lag in den Händen von Kirchenmusikdirektor Friedemann EngelbertDas Frauenensemble der Johanniskantorei Vox filiae, was so viel heißt wie »Stimme der Tochter«, lieferte den wohlklingenden Beweis dafür, welchen Stellenwert die Kirchenmusik in Halle hat.

Foto: Johannes Gerhards