Das „Bunte Lese-Potpourri“ ist zurück

Nach einem Jahr Zwangspause startet der Heimatverein Singkreis Ahlsen-Reineberg mit seiner ersten Veranstaltung. Dafür hat er das „Bunte Lese-Potpourri“ ausgewählt, das sich seit einigen Jahren immer größerer Beliebtheit erfreut.

Die Freunde ganz unterschiedlicher Geschichten sind am Freitag, 19. November, in der Ilex-Halle an der richtigen Adresse. Los geht es um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Zu beachten ist, dass die 2-G-Regel (Besucher müssen nachweislich entweder geimpft oder genesen sein) am Vorleseabend gilt.

Laut Ute Lange, Vorsitzende des Vereins, gibt es mittlerweile schon viele Stammgäste, denen sie 2019 versprochen hat, dass man sich 2020 wieder zum Vorleseabend trifft. Dieses Versprechen konnte sie durch Corona nicht einhalten. „Aber jetzt sind wir wieder da“, sagt sie. Entstanden ist das Ganze durch den Aktionstag für das Vorlesen, der seit 2004 jedes Jahr am dritten Freitag im November stattfindet. Die Wochenzeitung „Die Zeit“, Stiftung Lesen und die Deutsche-Bahn-Stiftung hatten dazu aufgerufen, ein öffentliches Zeichen für das Vorlesen zu setzen. Ziel dieser Aktion ist, Begeisterung für das Lesen und Vorlesen zu wecken und das nicht nur bei Kindern. Das Konzept ist ganz einfach: Jeder, der Spaß am Vorlesen hat, liest an diesem Tag anderen vor.

Der Heimatverein Singkreis Ahlsen-Reineberg hat diesen Vorschlag aufgenommen und veranstaltet seit einigen Jahren sein „Buntes Lese-Potpourri“. Für die Gäste dieser Veranstaltung gibt es Lustiges, Nachdenkliches und Spannendes zu hören. Vereinsmitglieder und Lese-Gäste suchen sich Geschichten aus, die sie den Zuhörern präsentieren möchten. Auch die Freunde der plattdeutschen Sprache kommen auf ihre Kosten. Erfreulicher Weise haben sich auch in diesem Jahr wieder ganz liebe „alte“ und „neue“ Lese-Gäste angekündigt. Man darf gespannt sein.

Dadurch, dass wirklich jeder seinen Text selbst auswählt und dass jede Geschichte nicht länger als zehn Minuten sein darf, bietet diese Veranstaltung ein breites Spektrum an Geschichten, so dass bestimmt für jeden etwas dabei ist.

Natürlich geht es nicht ganz ohne Musik. Die Gruppe Driftwood vom Heimatverein Singkreis Ahlsen-Reineberg übernimmt die musikalische Begleitung des Abends. Sie ist bei dieser Veranstaltung gar nicht mehr wegzudenken, Driftwood gehört einfach dazu.

Der Verein weist darauf hin, dass er mit der Ilex-Halle in diesem Jahr einen anderen Veranstaltungsort gewählt hat. Ute Lange betont, dass die Sicherheit der Gäste und Beteiligten höchste Priorität habe und sie sich deshalb für die Ilex-Halle entschieden habe, denn dort stehe viel mehr Platz zur Verfügung und der notwendige Abstand könne gewährleistet werden. Natürlich würden auch die entsprechenden Hygienemaßnahmen eingehalten.

Der Heimatverein freut sich auf viele Gäste und möchte mit allen Lesebegeisterten einen stimmungsvollen und gemütlichen Abend bei Kerzenschein, einem guten Getränk und viel guter Laune verbringen.