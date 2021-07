Das Dach nimmt gewaltige Formen an

Alle an ihrem Platz: Acht Dachbinder sind innerhalb von sieben Stunden auf den Stützpfeilern des zukünftigen Sportzentrums platziert worden. Jedes Teil ist 33,75 Meter lang und 36 Tonnen schwer.Feinarbeit: Am Ende muss der Dachbinder in die vorgesehenen Auflager der Betonstreben.Gleich nebenan werden die Vorbereitungen für den nächsten Bauabschnitt geschaffen, den Anschluss an die Stadion-Umkleiden.

Foto: Annemarie Bluhm-Weinhold