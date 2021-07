Das droht bei Inzidenzstufe Eins

Die kommenden Tage könnten für Veranstalter und Vereine, die Feste planen, nervenaufreibend werden: Mit steigenden Inzidenzzahlen gerät auch die derzeit im Kreis Paderborn geltende Inzidenzstufe Null zunehmend in Gefahr. Sollte an acht aufeinander folgenden Tagen der Wert über 10 liegen, tritt die Inzidenzstufe Eins in Kraft. Der Betrieb von Diskotheken ist in Innenräumen laut Kreis nur zulässig, wenn sowohl im Land als auch im Kreis die Inzidenzstufe Null gilt.

Am Samstag sind die Corona-Werte in NRW bereits über die wichtige Zehner-Marke auf 10,6 geklettert. Der Kreis liegt – Stand Montag – noch bei 7,8. Die kommenden Tage könnten für Veranstalter und Vereine, die Feste planen, nervenaufreibend werden: Mit steigenden Inzidenzzahlen gerät auch die derzeit im Kreis Paderborn geltende Inzidenzstufe Null zunehmend in Gefahr. Am Samstag sind die Corona-Werte in NRW bereits über die wichtige Zehner-Marke auf 10,6 geklettert. Der Kreis liegt – Stand Montag – noch bei 7,8. Sollte an acht aufeinander folgenden Tagen der Wert über 10 liegen, tritt die Inzidenzstufe Eins in Kraft. Der Betrieb von Diskotheken ist in Innenräumen laut Kreis nur zulässig, wenn sowohl im Land als auch im Kreis die Inzidenzstufe Null gilt.