Das E-Laden wird bald kostenpflichtig

Ob am Sommerfelder Platz, am Vlothoer Rathaus, an der Autobahnkirche Exter oder am Europa-Eck in Uffeln: Seitdem die Stadtwerke Vlotho im Jahr 2016 die erste öffentliche Ladesäule in Vlotho installiert haben, konnte der ökologische Vlotho-Strom dort kostenfrei geladen werden. Doch zum 1. November 2021 wird sich dies ändern.

Dann wird das Laden an den öffentlichen Stadtwerke-Säulen berechnet. „Fünf Jahre lang war das VlothoStrom-Laden bei uns in der Weserstadt kostenfrei“, berichtet Stadtwerke-Geschäftsführer Bernd Adam. „Damit wollten wir ein Zeichen für den Klimaschutz setzen und die E-Mobilität in Vlotho vorantreiben. Dieses Ziel haben wir erreicht.“

Denn inzwischen sind E-Fahrzeuge längst im Alltag der Deutschen angekommen. Und mit den rasch zunehmenden Zulassungen steigt der Bedarf an Ladestrom immens – auch in der Weserstadt sind die Ladesäulen der Stadtwerke oft belegt.

Um im Bereich der E-Mobilität weiterhin wirtschaftlich zu handeln, führen die Stadtwerke Vlotho nun ein Abrechnungssystem an ihren Ladesäulen ein. Das Bezahlen des Ladevorganges erfolgt dann bequem per Smartphone über die gängigen Ladenetz-Apps. „Wir bieten den E-Mobilisten in Vlotho faire Konditionen“, erklärt Bernd Adam. „An unseren Ladesäulen kann so weiter hin schnell und gezielt mit einer Leistung von je 22 kW Vlotho-Strom geladen werden“, so der Stadtwerke-Geschäftsführer.