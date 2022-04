Das Ehrenamt hat in Paderborn eine neue Adresse

Paderborn

Sie wollen sich ehrenamtlich engagieren und suchen die passende Aufgabe? Sie benötigen Hilfe beim Rasenmähen, suchen einen Gesprächspartner oder eine Wunschoma oder -opa für die Kinder? Für all diese Themen und Bedürfnisse gibt es in Paderborn eine neue Adresse: In der Mühlenstraße 43 im Ükernviertel ist am Donnerstag das Projektbüro Ehrenamt eröffnet worden.

Von Ingo Schmitz