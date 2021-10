Das Ehrenamt macht den Kreis Höxter stark

Höxter

In Lüchtringen wird an diesem Wochenende Bezirksschützenfest gefeiert. Und auch sonst ist mit dem Abschwellen der Corona-Pandemie. das öffentliche Leben wieder angezogen. Daran beteiligt sind hunderte Ehrenamtliche, ohne die in unserer Gesellschaft gar nichts laufen würde, meint unser Kommentator Jürgen Drüke.

Von Jürgen Drüke