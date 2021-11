Das eingespielte Team will weitermachen

Mario Daume und Bernd Gante möchten als Wehrführer-Duo im Amt bleiben – Hiddenhauser Rat entscheidet am 16. Dezember

Starkes Trio: Wehrführer Mario Daume (Mitte) mit seinen beiden Stellvertretern Bernd Gante (rechts) und Nicholas Jost. Der Feuerwehr- und Ordnungsausschuss hat Daume und Gante sein Vertrauen ausgesprochen und empfohlen, beide in ihrer jetzigen Position für sechs weitere Jahre zu bestätigen. Die endgültige Entscheidung fällt der Rat am 16. Dezember. Die Amtszeit von Nicholas Jost läuft noch zweieinhalb Jahre.

„Wir waren als Atemschutz-Trupp gemeinsam bei Einsätzen, und auch als Leitungsteam der Löschgruppe Eilshausen haben wir uns gut verstanden. Als es um die Wehrführung ging waren wir uns sicher, dass es funktioniert“, berichtet Bernd Gante. Genau dieser Meinung waren am Dienstagabend auch die Mitglieder des Feuerwehr- und Ordnungsausschusses. Sie sprachen die Empfehlung an den Rat aus, das Führungs-Duo für weitere sechs Jahre zu bestätigen. Das endgültige Ja soll während der Ratssitzung am 16. Dezember ausgesprochen werden.