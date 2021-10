Die Sanierungsarbeiten an der Bundesstraße B 7 bei Warburg sind offiziell seit Montag beendet – und damit etwas früher als geplant.

Seit Anfang Juli sind 1,1 Millionen Euro an der B 7 verbaut worden

Das hat der Landesbetrieb Straßen NRW am Dienstag in einer Pressemeldung mitgeteilt. Der Verkehr kann also auf der frisch sanierten Fahrbahn wieder problemlos fließen.