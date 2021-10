Das erste Tattoo gibt‘s mit 82 Jahren

Höxter

Das geht unter die Haut: Zahlreiche Besucher haben sich am ersten Tag der Tattoo-Convention in Höxters Stadthalle am Samstag über neue Trends informiert oder auch gleich ein neues Kunstwerk stechen lassen – so wie die 82-jährige Barbara Wuttke aus Neuhaus. Doch die Freude über den Neustart der Szene nach den Pandemie-Einschränkungen wurde auch etwas getrübt – in aller Munde ist aktuell eine EU-Verordnung, die farbige Tattoos ab kommendem Jahr verbieten könnte.

Von Dennis Pape