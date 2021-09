Das Fahrrad steht im Mittelpunkt

Mit verschiedenen Aktionen auf innovative Verkehrslösungen und kreative Ideen für eine nachhaltige Mobilität aufmerksam machen: Das war der Grund dafür, dass die Stadt Salzkotten am Sonntagnachmittag einen Mobilitätstag durchgeführt hat. Das Zentrum des Aktionstags war der Marktplatz, der daher an diesem Tag für Autos gesperrt war.

Mobilitätstag in Salzkotten: Innovative Verkehrslösungen und kreative Ideen für Nachhaltigkeit

Salzkotten ist absolut im Stadtradeln-Fieber. 1079 Teilnehmer haben in den vergangenen zwei Wochen schon mehr als 183.500 Kilometer absolviert. Damit liegt Salzkotten hinter Paderborn, wo 1827 Teilnehmer in die Pedale treten und 223.900 Kilometer gefahren wurden, auf Platz zwei in der Kreiswertung.