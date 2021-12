Das Fassadenfestival wird bleiben

Paderborn

Vom „Paderborner Kultursommer 2021“ sollen nicht nur Erinnerungen bleiben. CDU und Grüne setzten in der Sitzung des Kulturausschusses am Mittwochabend durch, dass das „Kuppelfest“ von der Stadt mit 110.000 Euro, das Fassadenfestival „Secret City“ mit 70.000 und die Veranstaltung „Blasmusik Hoch 3“ mit 20.000 Euro gefördert werden, damit sie auch in den nächsten Jahren durchgeführt werden können.

Von Dietmar Kemper