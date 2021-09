„Das finden wir sehr unpassend“

Steinhagen

Die Anwohner an der Waldbadstraße sind empört: Ausgerechnet wenige Tage vor dem Gütetermin in ihrem Klageverfahren gegen die geplante massive Bebauung an der Waldbadstraße 88 ist die Anliegergemeinschaft auf die offenbar bereits laufende Vermarktung der Flächen durch ein Immobilienbüro im Internet – mit ausführlicher Beschreibung und virtuellen Ansichten – aufmerksam geworden. Was für sie aber noch schwerer wiegt: Auch auf der Homepage der Gemeinde Steinhagen wird im Rahmen der Wirtschaftsförderung das Gebiet beworben.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold