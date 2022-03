Das Frühjahr belebt den Arbeitsmarkt

Lübbecke/Herford

„Die Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt setzt im März auch im Kreis Minden-Lübbecke ein“, stellt Frauke Schwietert, Leiterin der Herforder Arbeitsagentur, fest. „Diese fortschreitende Entwicklung, nach den eher gedämpften Jahren der Corona-Pandemie, freuen uns sehr. Auch sehen wir, dass alle Personengruppen von der guten Marktlage profitieren. Zurzeit haben wir fast 45 Prozent mehr offene Stellen im Bestand, also hoffen wir, dass wir auch weiterhin viele Menschen in Arbeit vermitteln können“, so die Agenturleiterin.