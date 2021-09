Das Fundament für die Zukunft steht

Spielzeug, genügend Lebensmittel, ein Dach über dem Kopf – Dinge, die für deutsche Kinder normal sind, sind in vielen Ländern der Welt nicht selbstverständlich. Gerade erst wurde Jessica Meisner mit dem Ehrenamtspreis der Stadt Löhne ausgezeichnet, schon ist sie wieder in Tansania.

Die 24-Jährige befindet sich derzeit in Moshi, einer Stadt am Südhang des Kilimandscharo, die mehr als vier Mal so viele Einwohner wie Löhne besitzt. Hier baut Jessica Meisner mit ihrem Verein „Schenk Kindern eine Zukunft“ ein neues Kinderheim, in dem statt den bisherigen 50 Kindern bis zu 100 leben können.