Das Gesicht der Stadt erhält moderne Züge

Geplante Fertigstellung Ende 2022: Die Skizze zeigt die anfänglichen Planungen für das Westertor-Einkaufszentrum in der Lübbecker Innenstadt. Auch wenn sich die inzwischen etwas verändert haben, ist das Großprojekt stadtbildprägend. Das Kaufhaus Deerberg sowie das Parkhaus West sind im vergangenem und in diesem Jahr abgerissen worden, nun wird wieder in die Höhe gebaut. Im Vorfeld und auch noch während der Bauarbeiten hatte es immer wieder Kritik an dem geplanten Einkaufszentrum gegeben. Dabei spielten die Verlegung des ZOB sowie fehlende Parkplatze in der Innenstadt eine zentrale Rolle.

Foto: HBB