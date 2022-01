„Das große Ganze im Blick behalten“

So schön wie bei dieser Aufnahme vom Beginn des 20. Jahrhunderts könnten die alten Fachwerkhäuser an der Langen Straße aussehen. Heute machen die im Besitz der Stadt befindlichen Häuser an der Langen Straße einen herunter gekommenen Eindruck. Diese Aufnahme zeigt das sehr alte Haus Lange Straße Nr. 24, wie es sich im Besitz der Stadt Halle aktuell darstellt.Dieses Foto des Hauses Lange Straße Nr. 24 ist vom Anfang des 20. Jahrhunderts, das die mögliche Schönheit verdeutlicht.Diese Bildmontage zeigt, wie das Haus Deckenbrock (neben der Gaststätte Taverne) später mal aussehen könnte.

Foto: KüppersKrieleIG Lange Straße