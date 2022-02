„Das haben wir leider verschlafen“

Wenn TWO-Geschäftsführer Johannes Wiese über sein Geschäft spricht, wirkt er absolut sachlich und entspannt. Seine Zuhörerinnen und Zuhörer bei der Mitgliederversammlung der Haller SPD dürften am Donnerstag Abend im Saal des Landhotels Jäckel aber doch hin und wieder geschluckt haben.

Wohin laufen die Energiepreise? TWO-Chef spricht in Halle über Entwicklungen und Versäumnisse bei Flüssiggas-Versorgung

Gastgeber und Referent beim spannenden Thema Energieversorgung in Halle (von links): SPD-Vorsitzender Jörg Witteborg, stv. Vorsitzende Claudia Lantzke, TWO-Geschäftsführer Johannes Wiese und stv. Vorsitzender Tim Brandt.

Die Fragestellung „Wohin galoppieren die Energiepreise?“ hatte durch den russischen Überfall auf die Ukraine eine ungewollte Aktualität bekommen. Der Experte vom Haller Energieversorger kann nur empfehlen, was zunächst ebenfalls viel Geld kostet: Möglichst unabhängig werden, also selbst investieren in erneuerbare Energien.