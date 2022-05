Dritte Geldautomatensprengung in Bruchmühlen: Anwohnerin hörte Explosionen – Täter flüchtig – massiver Schaden an Filiale

Rödinghausen

Bumm. Bumm. Bumm. Drei heftige Explosionen reißen in der Nacht auf Donnerstag zahlreiche Menschen in Bruchmühlen aus dem Schlaf. Unbekannte haben den Geldautomaten der Sparkassenfiliale an der Bruchstraße in die Luft gejagt – schon wieder. „Das hat derbe geknallt“, sagt eine Anwohnerin (53).

Von Daniel Salmon