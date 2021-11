„Das Haus ist gut bestellt“

Als die 35-jährige Monika Schwidde im Mai 1991 ihre Stelle als Fachbereichsleiterin antrat, schlingerte die Volkshochschule im Kreis Herford in rauer See.

Nach mehr als 30 Jahren bei der VHS im Kreis Herford geht Leiterin Monika Schwidde Ende des Monats in den Ruhestand

Monika Schwidde vor ihrem Büro am Münsterkirchplatz in Herford: Die 65-Jährige hat die VHS drei Jahrzehnte geprägt.

Und das sollte sich in den folgenden Jahren nicht ändern. „Damals gab es wöchentlich Negativ-Schlagzeilen“, erinnert sich die heute 65-Jährige. Die Unzufriedenheit der Kreis-Kommunen mit der Leitung war groß. Es folgten Führungswechsel, der damalige Bürgermeister Gerhard Klippstein stellte den Fortbestand in der damaligen Form sogar öffentlich in Frage. Der Kreis (2000) und die Stadt Löhne (2003) traten später aus dem VHS-Zweckverband aus.