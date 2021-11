Das Herz bleibt in Steinheim

Sessionsauftakt am Kump: Nils Floren und Luca Weidlich sind das neue Kinderprinzenpaar der StKG

Steinheim

Nils Floren und Luca Weidlich sind das neue Kinderprinzenpaar in Steinheim. Beim Sessionsauftakt am 11.11. rund um den Steinheimer Kump herum wurden die Viertklässler der Gemeinschaftsgrundschule Steinheim aus dem Lostopf gezogen. Die Freude war nicht nur bei den neuen Majestäten, sondern bei hunderten Besuchern in der Steinheimer Marktstraße riesengroß.

Von Ralf Brakemeier