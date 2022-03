Das Herz ist unsere stärkste Waffe gegen den Krieg

Im Juni 2019 durfte ich die Ukraine und ihre Menschen hautnah erleben – in Kiew und Lwiw. Authentisch. Stolz. Weltoffen. Herzlich. So, wie die Ukraine mal war. So, wie sie vielleicht nie wieder sein wird. Weil Putin das nicht will.

Maidan-Platz, Kioto-Park, Sophienkathedrale, die Mutter-Heimat-Statue, Höhlenkloster und eine Exkursion nach Tschernobyl – das alles hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. In diesen dunklen Tagen sind meine Gedanken jedoch mehr denn je bei den Menschen, die wir dort kennenlernen durften. Wie geht es dem Taxifahrer, der mir auf dem Weg zum Hostel so inbrünstig und stolz von seiner Heimat erzählt hat? Ist er in Sicherheit oder wurde sein Leben vielleicht im Kampf um sein Vaterland einfach so ausgelöscht? Ich bin mir sicher, dass er kämpft – wenn er noch kann.

Wie geht es der älteren Dame, die uns in ihrer einfachen Wohnung eines Plattenbaus in der Borysa Harina mit einer innigen Umarmung empfangen hat, um anschließend mit uns gemeinsam in ihrer kleinen Küche Borschtsch und Wareniki zu kochen? Wir konnten uns nicht verständigen und doch vermittelte sie uns von der ersten Sekunde an das Gefühl, dass ihr Zuhause auch unseres ist. Sie besaß wenig, und gab doch viel: Herzlichkeit, Lebensfreude, Wärme. Wenn ich an sie denke, sehe ich sie zusammengepfercht mit Tausenden in der U-Bahn Kiews. An ihrer Seite ihre westlich orientierte, junge Tochter. Oben zerstören derweil die Bomben nicht nur ihre Heimat, sondern auch ihren ganz persönlichen Traum von Europa.

Redakteur Dennis Pape hat die Ukraine 2019 kennengelernt. Foto: Isabell Waschkies

Und auch, wenn uns in diesen Tagen die Bilder aus der Ukraine das Herz zerreißen, so ist eben dieses Herz unsere einzige und stärkste Waffe gegen den Krieg. Atemberaubend viele Menschen aus dem Kreis Höxter beweisen aktuell, dass sie ein großes Herz haben – mit Solidaritätsbekundungen und den zahlreichen Hilfsaktionen. Die Menschen in der Ukraine kämpfen mit scharfen Waffen bis aufs Blut für unsere Werte – für Demokratie, Meinungsfreiheit und eine freie Welt. Wir sind in der Pflicht, uns diesem Kampf anzuschließen, indem wir unsere Herzen öffnen. So hilflos das auch manchmal klingt: Es ist aktuell unsere einzige Option.