Sieben Pflanzveranstaltungen bietet das das Regionalforstamt Hochstift in den Kreisen Paderborn und Höxter an.

Menschen möchten sich für die Wälder vor der Haustür engagieren. Deshalb laden die Forstleute des Regionalforstamtes alle großen und kleinen Waldfreunde am 19. und 26. März auf die Flächen ein, die in den vergangenen Jahren Stürmen und dem Borkenkäfer und letztlich dem Klimawandel zum Opfer gefallen sind. „Bei der Aktion ‚Das Hochstift pflanzt‘ geht es uns nicht darum, mit Bürgern möglichst schnell möglichst viel Fläche zu bepflanzen“, erklärt Roland Schockemöhle, Leiter des Regionalforstamtes, „vielmehr möchten wir in erster Linie mit den Menschen beim Pflanzen ins Gespräch kommen.“

MEHR ZUM THEMA Plant-for-the-Planet-Akademie: 300 Bäume auf Waldflächen des Ellerbergs bei Höxter-Lütmarsen gepflanzt Kinder werden zu Klimaschützern

Große und kleine Waldfreunde sind bei den Pflanzaktionen willkommen. Foto: Regionalforstamt

Deshalb freuen sich die Forstleute bei den geplanten Pflanzaktionen in Paderborn-Dahl, Büren-Wewelsburg, Altenbeken-Buke, Marienmünster und Beverungen auf zahlreiche Gespräche im Wald. „Noch nie haben wir so großes Interesse am Zustand und der Zukunft unserer Wälder erlebt wie in den vergangenen Jahren“, sagt Schockemöhle.

Mit welchen Baumarten und waldbaulichen Konzepten die Förster auf den Klimawandel reagieren, ist bei den Terminen genauso ein Thema wie die Auswirkungen des Waldsterbens auf die Natur und die Landschaft im Hochstift. Die Pflanztermine an den beiden Märzsamstagen finden von 9 bis 14 Uhr statt. In Marienmünster ist der Hungerberg das Ziel, erreichbar ab Vörden über die L825 in Richtung Bundesstraße 239. In Beverungen geht es auf den Kapellenberg. Die anderen Orte, wo und wann genau gepflanzt wird und wo Parkflächen bestehen, finden sich auf der Internetseite www.wald.nrw/hochstift.