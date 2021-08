Das Impfmobil geht noch länger auf Tour

Wegen der guten Resonanz geht das Impfmobil weiter auf Tour. Auftakt ist an diesem Samstag in Bünde.

„Wir wollten es den Menschen möglichst einfach machen, einen Impfschutz zu bekommen. Das wird sehr gut genutzt: In unserem Impfmobil sind bisher bei verschiedenen Aktionen schon mehr als 2800 Menschen zusätzlich geimpft worden“, freut sich Krisenstabsleiter Markus Altenhöner.

Ein großer Dank geht an das Rote Kreuz, dessen Multifunktionsfahrzeug als Impfmobil zum Einsatz kam. Es ist seit dem 27. Juli im Kreisgebiet unterwegs, bis zu diesem Samstag war es dann in allen Kommunen (zum Teil mehrfach) an zwölf Tagen im Einsatz. Nun wird das Mobil in den kommenden zwei Wochen „vermutlich in allen Kommunen des Kreises“ halten – auf Parkplätzen vor Supermärkten, Marktplätzen, Rathausplätzen oder auch Traktorentreffen oder Flohmärkten.

Für die Aktion stehen die Impfstoffe von Johnson&Johnson und von Moderna zur Verfügung. Während beim Impfstoff von Johnson&Johnson der volle Impfschutz bereits zwei Wochen nach der Erstimpfung eintritt, ist nach einer Impfung mit dem Impfstoff von Moderna vier bis sechs Wochen später eine Zweitimpfung notwendig. Diese muss im Impfzentrum in Enger durchgeführt werden, weil das Impfmobil für eine Zweitimpfung dann nicht zur Verfügung steht. Die beiden Impfstoffe stehen Personen ab 18 Jahren zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, mitzubringen sind jedoch Ausweispapiere (Personalausweis, Reisepass) und – wenn vorhanden – ein Impfpass.

Es stehen bisher folgende Termine fest (jeweils 10 bis 18 Uhr): Samstag, 7. August, Bünde, Am Autohof 2; Dienstag, 10. August, Vlotho, Parkplatz Minske-Markt, Meyra-Straße 1; Mittwoch, 11. August, Hiddenhausen (Standort noch nicht bekannt); Donnerstag, 12. August, Löhne, Parkplatz Marktkauf, Albert-Schweitzer-Straße 13; Freitag, 13. August, Spenge, Parkplatz Edeka, Industriestraße 6-8

Weitere Termine werden bekanntgegeben.