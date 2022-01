„Das ist ein großer Vertrauensbruch“

Die Hüllhorster Ratsfraktion FWG UHu wirft der SPD in der Grundschuldebatte Vertrauensbruch vor. In einer Presseerklärung von Dienstagvormittag betonen die Freien Wähler überdies, dass ihrer Auffassung nach die Standorte Oberbauerschaft und Schnathorst erhalten bleiben müssten.

Grundschuldebatte in Hüllhorst: FWG UHu übt scharfe Kritik an SPD – Freie Wähler bevorzugen zwei bis drei Standorte

Fraktionsvorsitzender Lars Wunderlich rekapituliert den bisherigen Verlauf der Diskussion: „Seit 2018 wird in Hüllhorst die Debatte um die Zukunft der Grundschulen geführt. Leider ist es bislang weder dem damaligen SPD-Bürgermeister noch dem aktuellen CDU-Bürgermeister mit den jeweiligen politischen Mehrheiten gelungen, den Prozess strukturiert und konsequent in angemessener Zeit voranzutreiben.“

Lars Wunderlich ist Fraktionsvorsitzender der FWG UHu in Hüllhorst. Foto: FWG

Es habe eine Grundschulkommission und ein Planungsbüro gegeben, „was zwar teuer war, aber die Debatte nicht wesentlich weitergebracht hat“. Dies habe auch daran gelegen, so Wunderlich, dass viele der Kommissionsmitglieder den ausgearbeiteten Fragebogen gar nicht bearbeitet und zurückgeschickt hätten. Allein deshalb seien die Kriterien und die jeweiligen Gewichtungen nicht wirklich aussagefähig und die präferierte Lösung Ende 2019 (eine zentrale Grundschule für alle) nicht verwertbar.

„Es gab dann Mitte 2020 noch eine Ausschusssitzung mit groben Kostenschätzungen, die aber keinesfalls belastbar waren und heute erst recht nicht mehr sind. Ende 2021 gab es nun den Vorstoß, einen fraktionsübergreifenden Arbeitskreis zu bilden, um das Thema endlich voranzutreiben“, so Wunderlich, der Kritik an CDU und SPD übt.

Während der ganzen Zeit sei von politischer Seite immer wieder betont worden, mit dem Thema keinen Wahlkampf zu betreiben und sich möglichst gemeinsam auf den Weg zu machen. Wunderlich: „Ganz halten konnten sich die ehemaligen Volksparteien daran nicht. Die CDU spricht seit Monaten von Veranstaltungen, die angeblich wegen Corona nicht stattfinden konnten. Die Verweigerungshaltung der CDU, am Ältestenrat teilzunehmen, hat zudem die konstruktive Diskussion verhindert, und damit hat politisches Geplänkel alles zeitlich herausgezögert.“

„ »Die FWG UHu hat sich an die Absprache gehalten.« “ Fraktionsvorsitzender Lars Wunderlich

Die SPD hingegen habe einen 10-Punkte-Plan mit Selbstverständlichkeiten veröffentlicht. Die Umfrage der Grünen bewertet der Fraktionsvorsitzende teilweise positiv. Diese sei grundsätzlich keine schlechte Idee, „aber von einer repräsentativen Umfrage sicher weit entfernt gewesen“.

Die FWG UHu habe sich an die Absprache gehalten und das Thema bisher nur intern, mit Beteiligten und Bürgern oder innerhalb der offiziellen Ausschüsse diskutiert und keine Wasserstandsmeldungen abgegeben. Das Thema sei äußerst komplex und es müssten viele Dinge berücksichtigt und abgewogen werden.

„Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit der politischen Vertreter wäre da tatsächlich wünschenswert gewesen. Spätestens nach der Pressemitteilung der SPD dürfte das nun erledigt sein“, betont Wunderlich. Während der Arbeitskreissitzung am 13. Januar seien die anwesenden Fraktionen nach ihrem aktuellen Meinungsstand gefragt worden, „und die eindeutige Aussage der SPD war, es gäbe noch keinen, man hätte noch einige Ideen. Zwei Tage später steht dann in der Zeitung eine halbseitige Stellungnahme, die sich in großen Teilen mit den gemeinsamen Arbeitskreis-Vorschlägen deckt und ganz sicher am Donnerstag bei der Sitzung schon spruchreif war“.

Neubau in Schnathorst

Dies sei mal wieder ein großer Vertrauensbruch, so Wunderlich, der die weitere Zusammenarbeit sinnlos mache. „Es scheint den großen Parteien selbst auf kommunaler Ebene unmöglich zu sein, Parteiinteressen mal hinter Allgemeininteressen zu stellen“, erklärt der Freie-Wähler-Chef.

Unter diesen Voraussetzungen wolle nun auch die FWG ihren aktuellen Meinungsstand bekanntgeben: „Die FWG UHu-Fraktion ist für zwei bis drei Grundschulen. Uns sind kurze Wege wichtig, aber genauso eine moderne Ausstattung und Attraktivität für Lehrpersonal. Leider fehlen komplett noch Zahlen zu den Modellen „zwei oder drei Grundschulen“ sowie Machbarkeitsstudien (Grundstücke), daher ist die Entscheidung insoweit für uns noch nicht abschließend möglich.“

Zwei Grundschulen sehen die Freien Wähler als gesetzt an – Oberbauerschaft und Schnathorst. „Oberbauerschaft liegt direkt am Sportgelände, es gibt ein neues Lehrschwimmbecken, und bauliche Änderungen/Verbesserungen sind möglich. Schnathorst ist Siedlungsschwerpunkt. Die Bezirksregierung sieht das nicht mehr als entscheidend an, wir als FWG sehen das aber anders. In Schnathorst steht sicherlich ein Neubau an.“

Dritter Standort offen

Der dritte Standort ist für die FWG offen und hänge an den Finanzen und baulichen Gegebenheiten (Grundstücke). Sinnvollerweise liege der Standort zentral zwischen Schnathorst und Oberbauerschaft, „um die Wege für alle Schüler kurz zu halten. Ein kostengünstiges zweites Lehrschwimmbecken halten wir für nötig und möglich“. Außerdem solle man nach Ansicht der Fraktion noch die Bildung von Schuleinzugsbereichen diskutieren, um eine gleichmäßige Verteilung der Schüler zu gewährleisten.

Auch zu dem Standort Büttendorf nimmt die FWG Stellung. „Wichtig wäre uns hier eine zeitnahe Entscheidung. Im kommenden Schuljahr wird es dort keine Eingangsklasse geben und alle entscheidungsrelevanten Fakten liegen auf dem Tisch. Man könnte so proaktiv agieren und frühzeitig die Zukunft gestalten.“ Ohne Frage müsse dort bei Wegfall der Schule etwas für die Vereinsgemeinschaft getan werden. Wunderlichs Vorschlag: „Kurzfristig und übergangsweise wäre die Verlegung der Offenen Ganztagsschule nach Büttendorf denkbar und parallel könnte man dort die Grundlage für ein späteres Vereinszentrum schaffen.“