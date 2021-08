„Das ist ein tolles Signal“

Löhne-Gohfeld

„Jetzt geht es los, alles wird gut!“ Klaus Poppensieker ist erleichtert und freut sich. Das Vorstandsmitglied des FC Löhne-Gohfeld hat mit seinen Mitstreitern am Dienstagmittag die Nachricht erhalten, dass das Land NRW die vom Verein gewünschte und forcierte Umgestaltung des Sportplatzes an der Nordbahnstraße von einem Tennen- in einen Winterrasenplatz mit einer Gesamtsumme in Höhe von 200.000 Euro fördert.

Von Dominik Rose